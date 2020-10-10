Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Об этом стороны договорились по итогам переговоров в Москве в пятницу.

«Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно», - говорится в заявлении министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения.

Также Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступают к переговорам для скорейшего мирного урегулирования карабахского конфликта.

Трехсторонние переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана начались в Москве в пятницу днем и продлились более 10 часов.