В мире зафиксировали первую смерть повторно заболевшего COVID-19

В Нидерландах 89-летняя женщина умерла после повторного заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости . Этот случай описан медиками на сайте Оксфордского университета.

По информации нидерландских ученых, женщина заболела COVID-19 второй раз примерно через два месяца после первого заражения. Через несколько дней ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели после поступления в больницу из-за коронавируса она скончалась. Женщина страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом.

Это первый случай в мире с летальным исходом после повторного заражения.

Ранее в Нидерландах COVID-19 повторно обнаружили у пожилого пациента с ослабленной иммунной системой.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились 37,7 млн, скончались 1,07 млн.