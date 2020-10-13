Женщина заболела второй раз через 2 месяца после первого заражения
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В мире зафиксировали первую смерть повторно заболевшего COVID-19
фото EPA-EFE

В Нидерландах 89-летняя женщина умерла после повторного заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости. Этот случай описан медиками на сайте Оксфордского университета.

По информации нидерландских ученых, женщина заболела COVID-19 второй раз примерно через два месяца после первого заражения. Через несколько дней ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели после поступления в больницу из-за коронавируса она скончалась. Женщина страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом.

Это первый случай в мире с летальным исходом после повторного заражения.

Ранее в Нидерландах COVID-19 повторно обнаружили у пожилого пациента с ослабленной иммунной системой.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились 37,7 млн, скончались 1,07 млн.

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