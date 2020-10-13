ВВП Казахстана по итогам 9 месяцев составил минус 2,8%

Экономика Казахстана по итогам девяти месяцев показала незначительный рост с минус 3% до минус 2,8%. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр национальой экономики Руслан Даленов.

«В сентябре текущего года наблюдалось изменение тенденции в положительную сторону. Возобновлена активность в сфере услуг. Сохраняется рост в реальном секторе. В сентябре наблюдается оживление экономики, увеличилось количество отраслей с положительным ростом. В результате, по оперативным данным, темп роста ВВП улучшился с минус 3% за 8 месяцев до минус 2,8% в январе-сентябре», - сказал Даленов.

Годовая инфляция сохранилась на уровне 7%. В реальном секторе ускорился положительный рост и составил 2,2%. Снижение отмечается в транспорте и торговле.