МНЭ ожидает, что по итогам года ВВП Казахстана составит минус 2,1%

По итогам 2020 года ожидается рост ВВП на уровне минус 2,1%, а цена на нефть повысится с $20 до $40 за баррель. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«С учетом текущих тенденций в секторах экономики, по нашей оценке, рост ВВП в 2020 году составит минус 2,1%», - сказал Даленов.

Он отметил, что номинальный ВВП оценивается в объеме 69,8 трлн тенге, что выше на 102 млрд тенге от ранее уточненного. По оценке Национального банка, инфляция составит 8%.

«Улучшен прогноз роста по отраслям реального сектора экономики. Прогнозируется рост строительства на 6,5%, сельского хозяйства на 4,9% и обрабатывающей промышленности на 3,7%. При этом снижены темпы роста секторов услуг, на которые повлияли ограничительные меры» - подчеркнул министр.

В этой связи прогнозную цену на нефть предлагается увеличить с $20 до $40 за баррель с учетом фактической цены. За январь-сентябрь средняя цена на нефть составила $42 за баррель. Объем добычи нефти по уточненному плану составит 85 млн тонн. Экспорт товаров увеличится до $45,5 млрд, импорт товаров составит $33,8 млрд.

«Тем самым прогнозируется увеличение положительного торгового баланса на $3,2 млрд до $11,7 млрд», - считает глава Миннацэкономики.

Таким образом, на основе скорректированных макроэкономических показателей уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2020 год. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2020 году оцениваются в объеме 6,5 трлн тенге. Гарантированный трансферт из Национального фонда не меняется и сохранен в размере 4,77 трлн тенге.

Вместе с тем, по словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, поступления республиканского бюджета определены в объеме 12 трлн тенге с увеличением на 185 млрд тенге. Расходы - 14,5 трлн тенге с ростом на 205 млрд тенге. Для реализации дополнительных мер проведена оптимизация расходов бюджета на общую сумму 296 млрд тенге.

«Изменения расходов бюджета связаны в основном с реализацией положений послания и других поручений президента: на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией дополнительно выделено 238,7 млрд тенге, на финансирование приоритетных расходов по поддержке экономики и социальному обеспечению силовых структур предусмотрено 261,7 млрд тенге», - уточнил он.

Кроме того, в рамках уточнения бюджета осуществлено перераспределение средств в связи с образованием и реорганизацией госорганов в соответствии с указами президента.

Дефицит бюджета сохранен на уровне 3,5% к ВВП.

По словам премьер-министра Аскара Мамина, до конца дня проект уточненного бюджета будет внесен в парламент.