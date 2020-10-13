Токаев поручил Мамину держать под строгим контролем эпидитуацию в стране

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, который отчитался об итогах социально-экономического развития страны за 9 месяцев текущего года, сообщает Акорда.

В частности, Мамин доложил о положительной динамике в ряде отраслей: в обрабатывающей промышленности, по его словам, обеспечен рост на 3,3%, объемы строительства увеличились на 10,5%, ввод жилья – на 9%, или порядка 9,6 млн кв. м, в сельском хозяйстве рост составил 5%. Золотовалютные резервы Казахстана и активы Национального фонда на 1 октября достигли $91,1 млрд.

Глава правительства отметил, что в сентябре началось восстановление активности в сфере услуг: в сравнении с августом торговля выросла на 2,7 %, связь – на 1,3%, транспорт и складирование – на 1,2 %. Рост сектора услуг свидетельствует об активизации малого и среднего бизнеса, что способствует созданию новых рабочих мест и улучшению благосостояния граждан.

Также премьер-министр отчитался об итогах состоявшейся 11-12 октября рабочей поездки в Абу-Даби, по итогам которой правительства двух стран подписали меморандум по инвестиционному сотрудничеству, предполагающий реализацию 21 проекта на $6,1 млрд.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил усилия правительства по обеспечению положительной динамики экономического развития, а также поручил Аскару Мамину держать под строгим контролем эпидемиологическую ситуацию в стране, чтобы избежать негативного влияния масштабного распространения коронавируса за рубежом на здоровье казахстанцев, работу малого и среднего бизнеса и на развитие экономики в целом.