Казахстанцев избавят от заполнения бумажных анкет при въезде в страну

В Казахстане разрабатывают новое мобильное приложение, через которое граждане, въезжающие в страну, смогут онлайн передать свои анкетные данные. И, как следствие, не заполнять бумажные документы на границе, заявил в пятницу в ходе правительственного часа в сенате министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Есть определенные решения, которые готовятся вместе с рынком. Это приложение ZERTTEU, оно будет помогать в проведении эпидемиологического расследования. Что это значит? Когда человек приезжает сегодня в страну, он заполняет от руки бумаги, информация передается в контролирующий орган, все это занимает время и вызывает определенные проблемы», - отметил Мусин.

Новое приложение автоматизирует процесс. Гражданам будут рекомендовать скачать его на телефон и передавать анкетные данные в электронном формате.

Кроме того, напомнил министр, несколько дней назад в стране запущено приложение Saqbol, которое предупреждает человека в случае его контакта с зараженным коронавирусной инфекцией.

«Например, если кто-то из нас сегодня присутствовал на этом совещании, а потом выявилось, что он заразился коронавирусом, то всем остальным анонимно будет отправлено оповещение, что вам необходимо сдать ПЦР-тест», - привел депутатам пример Мусин.