Производство автотранспорта в Казахстане за девять месяцев выросло на 60,3%

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса, за девять месяцев 2020 года в Казахстане произведено 53 755 транспортных средств всех типов на 60,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба АКАБ. Доля казахстанских автомобилей на отечественном рынке превышает 65%.

В январе-сентябре 2019 года было выпущено 33 524 единицы техники. По данным комитета по статистике министерства нацэкономики, совокупная стоимость выпущенной продукции автопрома оценивается в 406 963 млн тенге (включая новый завод в Алматы), что на 77,7% больше результатов девяти месяцев 2019 года (228 979 млн тенге).

«Основной объем продолжают обеспечивать легковые автомобили – 45 597 единиц (+52,8%). Выросли объемы производства коммерческого транспорта: грузовой техники произвели на 148,1% больше, чем в прошлом году – 5 273 единицы, производство автобусов – 1 401 единица (+65,2%). Также было выпущено 1 272 прицепа и полуприцепа (+97,5%) и 212 единиц прочей специализированной техники и др.», - говорится в сообщении Ассоциации.

На «СарыаркаАвтоПром» по-прежнему приходится половина от всех произведенных автотранспортных средств. В этом году костанайский завод увеличил производство до 26 092 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов. В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто», по предварительным данным, было собрано 18 996 легковых автомобилей. А на новом заводе Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, который открыли только 15 октября, за короткий срок было выпущено 3 099 автомобилей. СемАЗ произвел 1 986 единиц коммерческой техники, кокшетауский «КАМАЗ Инжиниринг» – 779 грузовиков, алматинский Hyundai Trans Auto – 347 коммерческих автомобилей, Daewoo Bus Kazakhstan – 343 единицы техники.

По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, в машиностроительной отрасли объем производства вырос на 16,6%. При этом автопром остается одним из драйверов роста машиностроения: производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов выросло на 51,6%.

«Перспективы автопрома продолжают привлекать инвестиции в отрасль и в экономику страны в целом. В марте 2020 года началось производство автомобилей Chevrolet в Костанае, автомобили бренда уже в августе вошли в ТОП-3 самых продаваемых на рынке, в тоже время часть автомобилей отправляется на экспорт в Россию. В конце года откроется завод по производству автобусов Yutong в городе Сарань Карагандинской области. Предприятие планирует выпускать порядка 1 200 единиц автобусов в год. Сумма инвестиций составила более 16 млрд тенге», - отмечают в АКАБ.

Что касается экспорта автомобилей казахстанского производства, то «СарыаркаАвтоПром» из Костаная отправил в этом году 5 474 автомобилей марок Hyundai, Chevrolet и JAC в страны ЕАЭС и ближнего зарубежья на общую сумму 38,2 млрд тенге, обеспечив 100% экспорта в автопроме.