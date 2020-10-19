Карантин ужесточают в Костанайской области

В будни сокращается режим работы объектов общественного питания – до 23:00, с установкой в зале не более 30 мест, и приостанавливается работа аттракционов на открытом воздухе.

В выходные дни в регионе не будут работать общественный транспорт, объекты торговли площадью более 2 тыс. кв. м, торгово-развлекательные центры за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, непродовольственные и продовольственные крытые рынки, фитнес-центры и спортивно-оздоровительные центры, бани и сауны. Объекты розничной торговли непродовольственными товарами будут работать с 10:00 до 20:00 часов.