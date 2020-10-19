Теперь стоимость тестов – 9 тыс. тенге
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INVIVO и «Олимп» снизили стоимость ПЦР-тестов на коронавирус
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

Лаборатории INVIVO и «Олимп» подписали с агентством по защите и развитию конкуренции акт о снижении цен на ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию до 9 тыс. тенге, сообщает агентство Sputnik Казахстан.

«Компании INVIVO и «Олимп» добровольно снизили цены на ПЦР-тестирование до 9 тысяч тенге, тем самым проявив социальную ответственность во время карантина», - говорится в сообщении агентства.

Причем снизить цены на ПЦР-тесты было рекомендовано до 8 тыс. тенге. Как отмечал председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, проводится мониторинг цен на ПЦР-тесты, но у ведомства «нет желания наказывать субъекты рынка».

«Мы попытаемся с ними договориться, предложим им мягкое регулирование, чтобы в такое сложное время не ставить их на грань банкротства», - подчеркивал он.

Ранее снизить стоимость ПЦР-тестов поручал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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