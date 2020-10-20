В Казахстане за сутки подтверждено 115 новых случаев COVID-19

Лидером прироста снова стала Восточно-Казахстанская область – 18 новых случаев. В Карагандинской области подтверждено 16 случаев, в столице – 13, в Алматы – 12, в Павлодарской области – 11, в Атырауской области – 10, в Северо-Казахстанской области – 8, в Акмолинской области – 6, в Западно-Казахстанской и Костанайской областях – по 5 новых случаев, в Алматинской области – 4, в Шымкенте – 3, в Жамбылской области – 2, в Актюбинской и Кызылординской областях – по одному новому случаю.

Не зарегистрировано новых случаев в Туркестанской и Мангистауской областях.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 109 623 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 105 145 человек, в том числе 115 за последние сутки.

