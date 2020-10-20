Более 10 млн упаковок медикаментов и медизделий изъято из нелегального оборота за время пандемии в Казахстане

Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос дополнения перечня лекарств, на которые будут установлены предельные цены. В то же время из нелегального оборота изъято более 10 млн упаковок медикаментов и медицинских изделий, сообщает во вторник сайт Акорды.

«Министерством здравоохранения прорабатывается вопрос дополнения перечня лекарств, на которые устанавливается предельная цена для розничной торговли. Кроме того, продолжаются комплексные мероприятия по выявлению нарушений при выплате надбавок медицинским работникам», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева правоохранительными органами проведена работа по пресечению спекуляции и незаконного оборота лекарственных средств в период пандемии COVID-19. Всего из нелегального оборота изъято более 10 млн упаковок медикаментов и медизделий на сумму свыше 230 млн тенге.

«Выявлено порядка 1 тысячи фактов продажи в аптеках медикаментов по завышенным ценам. К примеру, в одной из аптек Западно-Казахстанской области цена препарата «Арбидол» в два раза превышала его предельную стоимость. Вместо утвержденных 2 312 тенге он продавался за 5 000 тенге. Установлено более 300 фактов незаконной реализации лекарств и медицинских изделий вне аптек при отсутствии лицензии и сертификатов безопасности. Так, в Жамбылской области пресечена продажа ввезенных из Кыргызстана 82 наименований препаратов на 44 млн тенге по поддельным сертификатам безопасности и без лицензии на фармацевтическую деятельность», - отмечается в сообщении.

По выявленным фактам ведется 3 досудебных производства, к административной ответственности привлечено 1 183 человека.