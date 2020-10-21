Правительство опять нарушило все лимиты госдолга, заявляет депутат мажилиса

По прогнозам социально-экономического развития, рост государственного долга Казахстана в 2021 году дойдет до 30,3% к ВВП, а в 2022 году – до 30,5% к ВВП, соответственно, расходы по его обслуживанию вырастут с текущих 12,9% до 23%.

«Увеличивается сумма госдолга, соответственно, растет нагрузка на республиканский бюджет, так как увеличиваются расходы на обслуживание долга. Депутаты неоднократно поднимали вопрос госдолга. Однако, как мы видим, опять нарушены все лимиты», - заявила депутат от партии «Ак жол» Дания Еспаева.

Министр национальной экономики Руслан Даленов согласен с аргументами депутата, но отметил, что для контроля госдолга правительство проводит соответствующую работу, в том числе сокращает дефицит бюджета, а также намерено отдавать приоритет финансированию в национальной валюте, что «позволит снизить валютный риск, связанный с ростом обслуживания госдолга».

«В послании главы государства было поручено разработать показатель, это позволит оценивать устойчивость госфинансов, в том числе долговую устойчивость. Кроме того, предполагается внедрить оценку качества заявляемых расходов на этапе планирования. Поправки в законодательство подготовлены. Указанные меры позволят сдержать рост расходов на обслуживание долга и погашение долга», - считает Даленов.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев также заверил, что госдолг находится на «достаточно безопасном уровне».

«Понятно, что сейчас ситуация ухудшилась и дефицит немного увеличился. Далее в 2022-2023 годах в проекте республиканского бюджета у нас (дефицит – V) сокращается до 2,1% в 2023 году. Мы еще сопоставляем наш долг с другими странами, аналогичными по рейтингу. К примеру, в Турции показатель госдолга к ВВП составляет 40%, в Мексике – 55%, в Индонезии – 37%. Тем не менее, мы к каждому проекту будем подходить…», - начал объяснять Жамаубаев.

«Вы еще африканские страны возьмите… В общем у министра финансов нет ответа», - перебил его спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, передав слово первому вице-премьеру Алихану Смаилову.

Первый вице-премьер также подчеркнул, что госдолг находится на безопасном уровне, и правительство себе установило лимит в 27% к ВВП, но международные организации устанавливают 50%.

«Причин в настоящее время в связи с кризисными явлениями, которые происходят во многих странах, сейчас этот лимит пересматривается в сторону повышения в странах Евросоюзе. В целом показатель находится на постоянном мониторинге», - заверил Смаилов.