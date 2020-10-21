Партия «Ак жол» будет участвовать в выборах

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» объявила о своем намерении принимать участие в предстоящих выборах в мажилис. Соответствующее заявление президиума опубликовано на сайте партии.

В партии отметили, что приветствуют и поддерживают решение главы государства о назначении выборов депутатов маслихатов и мажилиса на 10 января следующего года.

«Мы участвуем во всех парламентских выборах с момента его создания. В 2004 году ДПК «Ак Жол» набрала 12% голосов по партийному списку, а с 2012 года является постоянно действующей парламентской фракцией в мажилисе парламента Республики Казахстан. Демократическая партия «Ак Жол» будет продолжать служить национальным интересам Казахстана, введению парламентских институтов, развитию рыночной экономики и борьбе с коррупцией», - говорится в заявлении.

ДПК «Ак жол» подчеркивает, что выборы депутатов маслихатов и мажилиса пройдут в конституционный период, партийные списки кандидатов от политических партий будут формироваться в соответствии с новыми изменениями в закон «О выборах в Республике Казахстан», а одновременные выборы в маслихаты и мажилис оптимизируют организационные и финансовые ресурсы государства, что немаловажно в нынешней экономической ситуации.

Вместе с тем, отмечая «сложность сегодняшнего периода из-за постоянной угрозы новой волны пандемий и других внешних вызовов», партия призвала избирательные органы, коллег из других партий и избирателей соблюдать все необходимые меры безопасности во время кампании, а также проводить честные и прозрачные выборы.

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» в своем заявлении касательно объявления очередных выборов в парламент и маслихаты отмечает, что «это верный шаг, который, несмотря на пандемию коронавируса, дает возможность всем гражданам нашей страны реализовать свое конституционное право выбора».

«Выборы являются неотъемлемой частью демократического развития любого государства. Необходимо отметить, что предстоящие выборы будут проводиться в конституционные сроки и с определенными нововведениями, такими как: 30% квота для женщин и молодежи, введение института парламентской оппозиции, а также выборы в маслихаты по партийным спискам. Мы, как партия, представляющая интересы широкого круга населения, убеждены, что эта мера позволит укрепить доверие населения к институту политических партий», - говорится в заявлении.

Здесь также уверены, что предстоящие выборы должны способствовать формированию многопартийного парламента, что отвечает запросам населения на обновление.

«Многопартийный парламент — это требование времени. Это новый этап модернизации политической системы Казахстана. Мы считаем, что только честная и конкурентная борьба между всеми политическими партиями, прозрачность избирательного процесса и подсчета голосов гарантирует дальнейшее развития Казахстана», - подчеркивают в партии.

При этом в президиуме политического совета партии не сообщают, будет ли «Ауыл» участвовать в выборах.