Казахстан должен быть готов к вызовам после завершения пандемии – Токаев

Казахстан должен быть готов ко всем вызовам, которые ждут страну после завершения пандемии коронавирусной инфекции, заявил в четверг в ходе заседания Национального совета общественного доверия президент Касым-Жомарт Токаев.

«Этот год еще не закончился, но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что он был особым в истории всего человечества. Мир переживает драматичный период. Пандемия коронавируса обнажила многочисленные проблемы в международных отношениях, привела к пересмотру устоявшихся принципов экономического взаимодействия, заложила основу новых социальных тенденций, актуализировала технологические инновации. Мы видим, как сам институт государства проходит испытания на прочность и эффективность», - отметил Токаев.

Он признал, что перспективы многих глобальных и региональных проектов в этих условиях выглядят «туманными», а широко распространенные идеологические и философские концепции подвергаются серьезной ревизии. Заметную трансформацию претерпевают также общественные практики и нормы, модели поведения людей.

«Становится очевидным, что в таких кризисных условиях любое государство должно исходить из своих долгосрочных национальных интересов во имя сохранения стабильности и обеспечения благополучия народа. Логика конфронтации – это путь в никуда. Если точнее сказать, это путь к хаосу и разрухе. Причем к разрухе, которая не имеет перспективы к восстановлению», - подчеркнул глава государства.

В то же время, заявил президент, государство обязано учитывать законные требования своих граждан, будь они экономического или политического характера. Поэтому ранее он предложил разработать «Социальный кодекс».

«Государство должно следовать своим социальным обязательствам перед гражданами. Перед высшим экономическим советом стоит задача разработки совершенно новых подходов к развитию экономики. В частности, к налоговой и фискальной политике, чтобы быть готовыми встретить новые вызовы пост пандемического периода», - уточнил президент.

Он напомнил, что в 2021 году независимости Казахстана исполняется 30 лет, но это не повод для праздников.

«Он должен пройти под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав людей, развития здравоохранения и образования, защиты экологии. Сейчас не время для проведения многочисленных торжеств по случаю этой важной исторической даты. Не откладывая дела в долгий ящик, мы обязаны в самые кратчайшие сроки добиться конкретных результатов», - заключил Токаев.