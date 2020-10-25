От коронавируса скончались 5 человек
163 новых случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане
Фото пресс-службы Минздрава

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 163 случая пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, летальных исходов нет, выздоровели 52 человека, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 36 895 случаев коронавирусной пневмонии, умерли от нее 393 человека, выздоровели 28 460.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 5 человек. Продолжают получать лечение 2 964 человек, среди них 245 детей. В стационарах находятся 2 222 пациентов, состояние 120 человек оценивается как тяжелое, 13 – крайне тяжелое, 14 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 147 297.

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