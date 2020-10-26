Названа новая дата перемирия в Нагорном Карабахе

Гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе вступит в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября, говорится в совместном заявлении Азербайджана, Армении и США. Это уже третья попытка перемирия.

«США способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы, чтобы приблизить Армению и Азербайджан к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта», - цитирует заявление РБК.

24 октября главы МИД Армении и Азербайджана встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, «подтвердили приверженность выполнению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях» и заверили, что их страны готовы соблюдать гуманитарное перемирие.

Это уже третья попытка Армении и Азербайджана договориться о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября, второй раз главы МИД договорились о перемирии по телефону 17 октября. Однако в обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и продолжили боевые действия.

