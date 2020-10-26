140 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

В Восточно-Казахстанской области – 25 новых случаев, в столице – 23, в Алматы – 15, в Акмолинской области – 14, в Павлодарской области – 12, в Карагандинской области – 10, в Северо-Казахстанской области – 9, в Алматинской области – 8, в Костанайской области – 6, в Западно-Казахстанской области – 5, в Актюбинской области – 4, в Атырауской и Жамбылской областях – по 3 новых случая, в Туркестанской области – 2, в Мангистауской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев в Шымкенте и в Кызылординской области.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло 110 542. Выздоровели 105 675 человек, в том числе за последние сутки 57.