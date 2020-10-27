По его словам, в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли мирные жители
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Пашинян заявил о провале перемирия в Нагорном Карабахе
Фото ТАСС

Усилия мирового сообщества по установлению перемирия в зоне конфликта Нагорного Карабаха вновь провалились, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли мирные жители, сообщает ТАСС.

«Усилия международного сообщества по установлению режима прекращения огня, на этот раз при посредничестве Соединенных Штатов, провалились. В результате постоянных обстрелов со стороны Азербайджана сегодня в Арцахе были убиты и ранены мирные жители», - написал Пашинян в Twitter.

Напомним, что 25 октября вечером Азербайджан и Армения при посредничестве США согласовали новый режим прекращения огня, который вступил в силу утром 26 октября. Однако в понедельник утром Минобороны Армении заявило, что азербайджанские силы подвергли артиллерийскому обстрелу позиции армии обороны Нагорно-Карабахской Республики на северо-восточном участке линии соприкосновения.

Это уже третья попытка Армении и Азербайджана договориться о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых, которая провалилась. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября, второй раз главы МИД договорились о перемирии по телефону 17 октября. Однако в обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и продолжили боевые действия.

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