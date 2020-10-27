Vласть запускает постоянную краудфандинговую кампанию

Почему мы запускаем эту кампанию?

Мы верим в то, что нужны нашему читателю так же, как читатель нужен нам. Мы продолжаем размещать рекламу и зарабатывать на этом, делаем различные мероприятия (из-за пандемии гораздо меньше, чем раньше), но без поддержки читателей нам трудно продолжать. Для нас Vласть – не возможность заработать денег, а возможность делать свое дело, мы считаем его важным. И мы рады, что с нами уже восемь лет много людей, которые разделяют наши ценности и верят в то, что журналистика важна и нужна.

Как нас можно поддержать?

Можно выбрать один из двух способов поддержки – ежемесячный или разовый платеж. Вы можете выбрать любую сумму, которую считаете комфортной для себя. Регулярные ежемесячные донаты помогут нам планировать большие проекты, которые невозможно реализовать за короткий срок.

На что мы будем тратить ваши деньги?

С поддержкой читателей у нас будет больше возможностей – ездить в командировки, делать репортажи и расследования, работать с данными, привлекать новых авторов. Нам бы хотелось запустить еще несколько подкастов, выпустить книги, сделать несколько спецпроектов, в том числе и о современной истории страны, рассказать намного больше историй. Постоянная поддержка читателей позволит нам это делать.

Что делать, если вы не в Казахстане, а хотите поддержать Vласть?

Поскольку казахстанские системы оплаты ограничивают платежи из-за рубежа, мы также запускаем также Patreon – для тех, кто находится за пределами страны, но хотел бы тоже нас поддерживать.

А как было до этого?

В прошлом году редакция фактически свернула развитие подписки, которая помогла нам остаться на плаву четыре года назад. Год назад Vласть также провела успешный краткосрочный краудфандинг на документальный проект «Полигон». Теперь краудфандинговая кампания станет постоянной.

Vласть – не первое издание, которое вводит систему донатов – это делают британский The Guardian, российские Медиазона, «Такие дела» и новый деловой проект VTimes, наши партнеры – украинские издания Громадское и Заборона, кыргызский Kloop, азербайджанский Meydan, российская «Новая газета» и многие другие. Благодаря поддержке читателей, всем им удается оставаться независимыми и продолжать работу.

Раз в месяц редакция Vласти будет рассказывать, сколько ей удалось собрать средств за это время и что на эти деньги было сделано.

Больше информации – на странице кампании.

Спасибо, что поддерживаете нас!