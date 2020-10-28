Температура воздуха повысится
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Погоду без осадков прогнозируют синоптики в Казахстане
Фото Жанары Каримовой

29-31 октября в Казахстане будет преимущественно без осадков, температура воздуха повысится, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона. Ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на востоке, в начале периода на севере, центре и юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке и в горных районах юго-востока возможны сильные осадки. Местами усилится ветер с низовой метелью, ожидаются туман, гололед», - говорится в прогнозе.

Температура воздуха будет повышаться, так как на всю территорию республики будут влиять теплые воздушные массы с районов Ирана.

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