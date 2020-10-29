Во Франции вводят общенациональный локдаун

Президент Франции Эммануэль Макрон ообъявил о введении общенационального локдауна в континентальной части страны, сообщает Русская служба ВВС . Как ожидается, ограничительные меры будут действовать по меньшей мере до конца ноября.

«Я решил, что с пятницы необходимо ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса», - заявил Макрон.

Жителям запрещено выходить на улицу, за исключением выхода на работу или для получения медицинской помощи. При этом для выхода на улицу нужно будет заполнить специальную форму – такое же требование действовало во время первого локдауна весной. Собираться компаниями запрещено. Также закрываются рестораны и бары, предприятия не первостепенной важности.

Как подчеркнул Макрон, новые правила позволят не допустить серьезных последствий второй волны распространения коронавируса, которая может стать более тяжелой, чем первая.

За прошлые сутки во Франции умерли от коронавируса 523 человека, причем 235 из них скончались дома.

Ранее о введении локдауна со 2 ноября на 4 недели заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Локдаун предусматривает закрытие баров, отелей, кинотеатров, спортзалов и центров досуга, рестораны будут работать только на вынос, людям разрешено ходить в гости друг к другу, но не собираться компаниями больше 10 человек и больше двух домохозяйств. При этом власти намерены пересмотреть ограничения через две недели в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

По словам Меркель, жесткие ограничения необходимы, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. За прошлые сутки в Германии заболело почти 15 тыс. человек.

К этому моменту число случаев заражения во Франции достигло 1,28 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, в Германии – 479,6 тыс. Умерли в странах 35,8 тыс. и 10,2 тыс. человек соответственно.

В Европе практически повсеместно вновь вводятся карантинные ограничения разной степени жесткости. Например, в Чехии вступил в силу ночной комендантский час. Магазины закрываются в 20:00, после 21:00 выходить из дома можно только на работу, за экстренной медицинской помощью и выгулять собаку.

Всего в мире заразились 44,39 млн человек, скончались 1,17 млн. Во вторник число заразившихся превысило 500 тыс. человек – это самый высокий дневной показатель с начала эпидемии.

Самая тяжелая ситуация по-прежнему в США и Индии – 8,85 млн и 7,99 млн заболевших.