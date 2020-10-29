Токаев поручил продлить действие программы «Дорожная карта занятости» на 2021 год

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на VII съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» поручил правительству и Нацбанку продлить действие программы «Дорожная карта занятости» на 2021 год, при этом в обновленной программе учесть все недоработки, которые выявлены в ходе реализации первого этапа, сообщает Акорда.

«В особенности речь идет о качественном, эффективном освоении выделяемых средств в регионах. В буквальном смысле закапывание денег в землю, как это происходило в некоторых случаях, или раздача контрактов «своим» компаниям не должны повториться. Часть средств можно направить на микрокредитование. Правительство и Нацбанк должны внести конкретные предложения до 1 декабря», - поручил президент.

Он полагает, что пандемия и кризис ставят перед Казахстаном новые вызовы. Поэтому государство продолжит системно улучшать условия ведения бизнеса в стране. По его поручению начата разработка качественно новой регуляторной системы. Все контрольно-надзорные, разрешительные и иные регуляторные инструменты будут подвергнуты масштабной и конкретной ревизии.

«Мы начали реформу правоохранительной и судебной систем. Реформа должна быть оперативной, прозрачной и эффективной. Эта работа будет контролироваться мной лично. Крайне важно проводить изменения этих сложных, закрытых систем, в том числе сквозь призму защиты прав и интересов бизнеса. Поэтому я ожидаю от «Атамекен» практических предложений. Все сотрудники правоохранительных органов – от инспектора до генерала – должны осознавать, что они также являются полноценными участниками работы по формированию благоприятного бизнес-климата в стране», - заявил глава государства.

В целом президент считает, что национальная палата «Атамекен» успешно защищает права и законные интересы бизнеса, активно участвует в реализации государственной политики по поддержке предпринимательства, и сегодня есть все основания говорить, что предпринимательство стало движущей силой казахстанской экономики. Он привел цифры: «За последние пять лет доля малого и среднего бизнеса в экономике страны увеличилась с 24% до 32%. Количество людей, занятых в сфере предпринимательства, выросло на 21% с 2,8 млн до 3,4 млн. Сегодня около 40% занятых работают в малом и среднем бизнесе. Большой вклад в это внесла Национальная палата, которая объединяет государство и бизнес».