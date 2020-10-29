До конца года внести в парламент проект закона по цифровизации земельных отношений поручил Токаев

На VII съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в четверг глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес-сектор быстро адаптироваться к новым вызовам, а правительству поручил внести в парламент проект закона по цифровизации земельных отношений до конца этого года, сообщает Акорда.

«В ближайшее время должен быть решен еще один важнейший для предпринимателей вопрос доступа к земле. По моему поручению правительством подготовлен проект закона по цифровизации земельных отношений и упрощению доступа отечественного бизнеса к земельным ресурсам несельскохозяйственного назначения. Также предусмотрено электронное оказание государственных услуг в сфере земельных отношений и архитектуры, сокращение сроков предоставления земельных участков с 1 года до 20 дней, исключение госакта, землеустроительного проекта и ряд других важных новелл. Прошу Правительство до конца года внести данный законопроект в парламент», – поручил глава государства.

Токаев назвал поддержку и защиту отечественного предпринимательства важнейшей задачей для развития страны. Это также одно из главных предвыборных обещаний и приоритетов президента, поэтому он всегда будет делать упор на развитие национального бизнеса. Он обещает, что «правительство и другие государственные органы будут обеспечивать надлежащее выполнение задач, связанных с поддержкой бизнеса». Но считает, что «бизнес-сектор также должен быстро адаптироваться к новым вызовам».

«Предприниматели должны сосредоточиться на модернизации своего бизнеса. Это, прежде всего, означает быть конкурентоспособным, всегда стремиться реализовывать новые инициативы и новые проекты. В то же время мы не должны забывать о важности справедливого распределения дохода. Предпринимателям необходимо создавать рабочие места и увеличивать доходы. Прежде всего, это обязанность предприятий, получающих финансовую помощь от государства», - сказал Токаев.