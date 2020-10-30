В Европе число случаев COVID-19 превысило 10 млн

«На этой неделе в европейском регионе был зарегистрирован самый высокий еженедельный уровень случаев COVID-19 с начала пандемии, за прошедшие 7 дней было зарегистрировано свыше 1,5 млн случаев. Общее количество подтвержденных случаев увеличилось с 7 до 9 млн за 14 дней, и сегодня Европа перешагнула черту в 10 млн случаев», - сообщил он в четверг.

По его информации, за одну неделю уровень смертности увеличился на 32%. Вирус вернулся к пациентам из группы риска, а также распространился среди молодежи, что может быстро привести к избыточному уровню смертности в регионе.

По оценкам Института метрики и оценки здоровья (IHME), если в Европе будет повсеместно внедрена практика систематического ношения масок (увеличение до 95% от сегодняшнего дня), к 1 февраля 2021 года это поможет спасти жизни 266 тыс. человек во всех 53 государствах-членах ЕС.