Киясов объяснил рост случаев COVID-19 в ВКО высокой миграцией населения и задержкой результатов ПЦР-тестов

«Здесь комплекс текущих проблем, есть объективные причины, одна из причин – высокая миграционная способность населения. Надо отметить, что в приграничных районах соседних государств на данный момент очень неблагоприятная ситуация в целом наблюдается, очень высокий рост заболеваемости идет. Вследствие миграционной способности населения, очень частых выездов в приграничные районы, эти случаи были часто завозной этиологии», - сказал Киясов на брифинге в службе центральных коммуникаций в пятницу.

«Кроме того, нашей комиссией, которая была направлена для изучения вопросов, был выявлен ряд проблем, особенно в лабораториях частных, где ПЦР-тестирование проводилось не по алгоритму постановления главного государственного санитарного врача, то есть донесения из этих лабораторий запаздывали на 3-5 суток, из-за чего органами СЭС оперативные мероприятия проводились с запозданием», - продолжил он.

Третья причина, по его словам, «низкая настороженность населения». Киясов сообщил, что есть факты несоблюдения карантинных мер, в общественном транспорте до 50% людей без масок, дистанция не соблюдается.

«Здесь вопросы также непосредственно к населению, которое, к сожалению, на данный момент свою настороженность очень снизило по отношению к коронавирусной инфекции», - заявил главный санврач страны.

Он добавил, что рост числа заболевших не связан с уровнем тестирования.

«Уровень тестирования населения в ВКО довольно высокий. Но есть регионы, где охват тестированием не меньше. И говорить, что рост числа заболевших (связан – V) с охватом тестированием, некорректно. Есть, конечно, связь, но это не основная причина роста заболеваемости», - пояснил Киясов.

В целом он заверил, что «регионов с критическими значениями на данный момент нет». В «желтой зоне» находятся только две области – Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская.

За последние двое суток в ВКО зарегистрировано 344 новых случая заражения.