Шесть человек погибло при землетрясении в Турции

По меньшей мере шесть человек погибли, 202 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщило в пятницу Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД), передает ТАСС.
"Число погибших увеличилось до шести человек. Ранения получили 202 человека", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве уточнили, что один из погибших утонул в результате выхода на берег большой морской волны, из-за которого в некоторых областях провинции образовались подтопления. АФАД также сообщило, что после землетрясения в Эгейском море было зафиксировано 67 афтершоков на территории Турции.
Губернатор провинции Явуз Селим Кёшгер уточнил, что спасатели вытащили из-под завалов 70 человек. "Не менее 70 человек спасено из под завалов, спасатели продолжают вести работы. Просим всех граждан без острой необходимости не выезжать на улицы на личном автотранспорте, дабы не создавать помехи для спасательных расчетов и прочих служб", - сказал он в эфире телеканала TRT.