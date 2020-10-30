Шесть человек погибло при землетрясении в Турции

По меньшей мере шесть человек погибли, 202 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщило в пятницу Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД), передает ТАСС .

"Число погибших увеличилось до шести человек. Ранения получили 202 человека", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что один из погибших утонул в результате выхода на берег большой морской волны, из-за которого в некоторых областях провинции образовались подтопления. АФАД также сообщило, что после землетрясения в Эгейском море было зафиксировано 67 афтершоков на территории Турции.