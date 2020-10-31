Казахстан готов оказать помощь турецкому народу, пострадавшему от землетрясения – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате землетрясения в провинции Измир, сообщает Акорда.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких в этом стихийном бедствии. Пусть Всевышний примет души погибших и будет милостив к ним. Желаю скорейшего возвращения пострадавших к их родным», - говорится в телеграмме.

Токаев также заверил, что «в случае необходимости правительство и народ Казахстана готовы оказать помощь братскому турецкому народу».

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. После землетрясения был зафиксирован 341 афтершок, из них у 31 была магнитуда больше 4. По последним данным, погибли 25 человек, свыше 800 пострадали.