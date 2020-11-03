Новую дорожную карту по оснащению МЧС разработают в Казахстане

За последние три года оснащенность подразделений МЧС выросла лишь до 52%, а некоторые регионы вообще не выделяли на это средств. Поэтому в Казахстане разработают новую дорожную карту по оснащению этих подразделений средствами защиты и техникой.

«Реализуемая дорожная карта 2018-2020 годы позволила повысить уровень оснащенности подразделений МЧС до 52%. За три года за счет республиканского и местного бюджетов приобретено 645 единиц техники. Менее активно проводится работа в Кызылординской и Восточно-Казахстанской области, акиматом Мангистауской области за указанный период не закуплено ни одной единицы техники», - сказал во вторник в ходе заседания правительства министр по ЧС Юрий Ильин.

По его словам, несмотря на достигнутый показатель, требуется обновление парка старой пожарной техники, которая подлежит ежегодному списанию.

В свою очередь премьер-министр Аскар Мамин отметил, что недостаточное количество средств для оснащения подразделений МЧС также выделили акиматы Костанайской и Павлодарской областей. Поэтому, он поручил разработать новую дорожную карту на 2021-2023 годы по материально-техническом оснащении МЧС.

Ильин также сообщил, что сегодня по стране в неисправном состоянии находятся свыше 15 тыс. пожарных гидрантов, а пожарные посты созданы только в 40% отдаленных населенных пунктах.

«В зимний период увеличивается риск возникновения пожаров в частном жилье, усложняются погодные условия, что влияет на время прибытия пожарных расчетов. Совместно с акиматами регионов решается проблема через создание пожарных постов в населенных пунктах, где отсутствуют наши подразделения. За три года создано 153 поста. На сегодняшний день по стране их функционирует 396. Это обеспечивает защиту порядка 1200 населенных пунктов с общей численностью населения более 1 млн человек. Вместе с тем плановые показатели за последние три года не превышает 60%. Акимам регионов требуется обеспечить создание пожарных постов, с учетом их выгодного географического расположения», - попросил министр.