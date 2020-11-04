СКО ужесточает требования по въезду и выезду граждан

Граждане Казахстана, въезжающие и выезжающие из Северо-Казахстанской области воздушным или железнодорожным видом транспорта, обязаны иметь при себе справку о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом на COVID-19. Такое постановление главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова вступает в силу с 9 ноября.

«Посадка пассажиров на борт самолета или в вагон из пункта отбытия города Петропавловск в другие регионы будет осуществляться при наличии справки ПЦР-анализа с отрицательным результатом. Запрещена остановка пассажирских поездов по территории Северо-Казахстанской области, введено ограничение на перемещение пассажиров между вагонами», - сообщил Байгабулов в среду.

Он также отметил, что при прилете воздушного судна из Северо-Казахстанской области в аэропорт прибытия других регионов Казахстана будет проводиться проверка справок ПЦР-анализа. Аналогичная проверка будет проводиться на вокзалах.

Вместе с тем провожающим или сопровождающим лицам запрещен доступ в здание аэропорта и железнодорожного вокзала.

«В случае выявления пассажиров без справок ПЦР-анализа, в отношении перевозчиков будут приняты административные меры – штраф в размере 1600 МРП», - уточнил главный государственный санитарный врач на транспорте.

Он напомнил, что Северо-Казахстанская область – это второй регион Казахстана, выезд из которого возможен только со справкой ПЦР. Срок ее действия – не более 3 суток с момента получения результатов. Требование не распространяется только на детей в возрасте до 5 лет.

Накануне межведомственной комиссией было поручено акимату области с 9 ноября принять ряд ограничительных мер: ввести карантин в Петропавловске с установлением блокпостов по периметру города; установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев. Также поручено сократить железнодорожные перевозки по направлению Петропавловск – Алматы с 7 до 3 раз в неделю, запретить остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов. Требование о наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус касалось только пассажиров самолетов, направляющихся из Петропавловска.