Железнодорожное и авиасообщение из Кокшетау сократят

Председатель межведомственной комиссии, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил регион и провел совещание с руководством области по эпидемиологической ситуации. Он отметил, что в регионе по итогам октября количество зарегистрированных случаев СOVID-19 увеличилось в 2,7 раза. В этой связи, подчеркнул Тугжанов, необходимо повысить эффективность работы мониторинговых групп за соблюдением ограничительных мер, в частности, по городу Кокшетау, городу Степногорск и ряду районов. Особое внимание вице-премьер обратил на усиление работы по отслеживанию контактных лиц и больных COVID-19, а также на увеличение мощностей ПЦР-лабораторий.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в области Тугжанов поручил акимату области с 9 ноября принять ряд ограничительных мер: установить блокпосты по периметру Кокшетау и санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев. Также поручено сократить авиасообщение по направлениям Кокшетау – Алматы, Кокшетау – Актау с 2 до 1 рейса в неделю и железнодорожные перевозки по направлению Кокшетау – Кызылорда с 7 до 3 раз в неделю. Остановка внутри области транзитных пассажирских железнодорожных составов (за исключением мест, определяемых акиматом области) запрещена.

Помимо этого, будет приостановлена деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры; в будние дни ограничена работа объектов общественного питания в помещениях с 8:00 до 21:00, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, для объектов менее 30 посадочных мест — не более 50% от расчетной мощности; работа торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов площадью более 500 кв. м – с 10:00 до 20:00.

Передвижение жителей области будет ограничено с 23:00 до 6:00 за исключением работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения; лицам старше 65 лет рекомендовано не покидать места проживания без крайней необходимости. 80% сотрудников организаций должны работать удаленно, проведение очных совещаний запрещено.

Напомним, что накануне вышло новое постановление главного санврача области об ужесточении карантина в регионе с 7 ноября. Поручения Тугжанова касаются практически тех же ограничений, которые прописаны в документе.