В Акмолинской области ужесточают карантин

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области подписал постановление об ужесточении карантина в регионе. Жителям запретят передвижение в ночное время между населенными пунктами, а по периметру Кокшетау установят санитарные посты. Постановление вступают в силу с полуночи 7 ноября.

Согласно документу, жители области должны соблюдать дистанцию не менее 2 метров, их передвижение между населенными пунктами будет запрещено с 21:00 до 06:00, за исключением сотрудников акиматов, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медучреждений, санитарно-эпидемиологической службы, службы пожаротушения, аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, призывников в сопровождении сотрудников военкоматов, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения.

Лицам старше 65 лет не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Исключение – выход из дома за продуктами, в аптеку, в больницу.

Посещать парки, скверы, площади и иные места отдыха без развлекательных объектов можно группами не более 3 человек, за исключением членов одной семьи.

По-прежнему запрещены семейные памятные мероприятия, а на похоронах должно быть не более 30 человек – членов одной семьи, с соблюдением дистанции не менее 2 метров.

Также под запретом остаются массовые мероприятия, приостанавливается деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты), букмекерских контор, кальянных, фудкортов и банкетных залов. Приостанавливается деятельность религиозных объектов, музеев, библиотек, кинотеатров и театров, запрещены репетиции.

Запрещен выезд спортсменов на соревнования за пределы Казахстана, запрещены совещания в очном формате.

Режим работы продовольственных магазинов устанавливается с 09:00 до 20:00, такси будут работать с ограничениями: с 21:00 до 6:00 и не более 2 человек в машине. ТРЦ, торговые объекты и непродовольственные магазины площадью более 800 кв. м будут работать в будни с 10:00 до 19:00, при условии заполняемости не более 30%, не менее 4 кв. м на одного посетителя, а по выходным и в праздничные дни их деятельность приостанавливается. На таких же условиях будут работать в будни крытые рынки.

Объекты общепита в будни будут работать с 08:00 до 19:00 при заполняемости не более 30 человек, с соблюдением дистанции, без проведения банкетов, по выходным – только на доставку с 08:00 до 20:00.

Салоны красоты, парикмахерские СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги – по предварительной записи, с графиком работы с 08:00 до 19:00, в воскресенье их деятельность будет приостановлена. Фитнес-центры, тренажерные залыи спортивно-оздоровительные центры будут работать с 08:00 до 19:00, кроме воскресенья, при условии заполняемости не более 50%. На таких же условиях будут работать бани и сауны, без ограничений в воскресенье. Автомойки, СТО, ремонт бытовой техники – с 08:00 до 19:00 по предварительной записи.

Общественный транспорт будет работать с 08:00 до 20:00.

График работы ЦОНов и отделений «Казпочты» установлен в будни с 09:00 до 18:00, по субботам – с 09:00 до 14:00.

Акимату города Кокшетау поручено обеспечить «временное установлением периметра карантинной зоны города», определить пункты въезда и выезда из города с установлением там санитарных постов.

В медорганизациях приостанавливаются проведение плановых скринингов и профосмотров, за исключением профилактических прививок.