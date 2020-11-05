Казахстан и Беларусь будут совместно выявлять факты двойного гражданства

«Данное соглашение направлено на предотвращение двойного гражданства. Оно было согласовано с уполномоченными органами, и обе стороны будут обмениваться информацией о гражданстве. Кроме того, у нас на границе есть информационная база «Беркут», и посредством этой системы мы будем знать, сколько к нам прибывает, сколько выезжает», - рассказал в четверг в ходе пленарного заседания министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В целом закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции» позволит двум странам обмениваться статистической, правовой и научно-методической информацией; сведениями о гражданах двух государств, находящихся на их территориях, а также сведениями о выявленных нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции. Кроме того, государства смогут рассматривать вопросы правового статуса лиц, имеющих основания для пребывания (проживания) на территориях двух государств.