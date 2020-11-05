Фонд «Гражданская экспертиза» заявил о подготовке новых наблюдателей на выборы в мажилис

Для расширения охвата наблюдения за электоральным процессом общественный фонд «Гражданская экспертиза» намерен увеличить пул независимых наблюдателей. Причем на этот раз это будут люди, не имеющие отношения к политическим партиям и ранее никогда не наблюдавшие за проведением голосования, заявил в четверг в ходе пресс-конференции в бюро по правам человека глава фонда Данила Бектурганов.

«Мы будем проводить тренинги для наблюдателей, организуем как мониторинговые группы на участках, так и постараемся мобильным способом. Естественно, мы также будем обращать внимание на деятельность избирательных комиссий и политических партий», - сказал Бектурганов.

Для осуществления этих мероприятий фонд объявил о подготовке независимых наблюдателей, который пройдет под лозунгом «Я наблюдаю впервые». То есть, по его словам, это должны быть люди любого возраста, но главные критерии – они не должны иметь никакого отношения к каким-либо политическим партиям и ранее ни разу не наблюдали за избирательным процессом.

«Мы не считаем, что на этих выборах будут слишком большие технологические сложности для наблюдателей. Они будут априори проще, чем выборы в мажилис и маслихаты в 2016 году. Дело в том, что тогда еще участвовали одномандатники, сейчас они не участвуют, и это в определенной степени упрощает процесс подсчета голосов, упрощает процесс самого наблюдения за подсчетом голосов и формировании итоговых протоколов. Исходя из этого, мы считаем важным увеличить количество независимых наблюдателей», - объяснил председатель фонда.