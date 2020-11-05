Здесь хотят расширить охват наблюдения за выборами
Фонд «Гражданская экспертиза» заявил о подготовке новых наблюдателей на выборы в мажилис
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Для расширения охвата наблюдения за электоральным процессом общественный фонд «Гражданская экспертиза» намерен увеличить пул независимых наблюдателей. Причем на этот раз это будут люди, не имеющие отношения к политическим партиям и ранее никогда не наблюдавшие за проведением голосования, заявил в четверг в ходе пресс-конференции в бюро по правам человека глава фонда Данила Бектурганов.

«Мы будем проводить тренинги для наблюдателей, организуем как мониторинговые группы на участках, так и постараемся мобильным способом. Естественно, мы также будем обращать внимание на деятельность избирательных комиссий и политических партий», - сказал Бектурганов.

Для осуществления этих мероприятий фонд объявил о подготовке независимых наблюдателей, который пройдет под лозунгом «Я наблюдаю впервые». То есть, по его словам, это должны быть люди любого возраста, но главные критерии – они не должны иметь никакого отношения к каким-либо политическим партиям и ранее ни разу не наблюдали за избирательным процессом.

«Мы не считаем, что на этих выборах будут слишком большие технологические сложности для наблюдателей. Они будут априори проще, чем выборы в мажилис и маслихаты в 2016 году. Дело в том, что тогда еще участвовали одномандатники, сейчас они не участвуют, и это в определенной степени упрощает процесс подсчета голосов, упрощает процесс самого наблюдения за подсчетом голосов и формировании итоговых протоколов. Исходя из этого, мы считаем важным увеличить количество независимых наблюдателей», - объяснил председатель фонда.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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