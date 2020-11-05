Ведущие медики страны написали письмо в поддержку Биртанова

Руководители медицинских и общественных организаций, ведущие медики Казахстана написали открытое письмо в поддержку бывшего главы Минздрава Елжана Биртанова. Они заявили, что он был одним из самых эффективных руководителей, выразили надежду на справедливое расследование, а также попросили следствие отправить его под домашний арест до суда.

Открытое письмо опубликовано в социальных сетях общественным деятелем, руководителем фонда Help Today Элей Алиевой. Под ним подписались руководители ведущих медорганизаций страны, профессоры Юрий Пя, Серик Акшулаков, Абай Байгенжин, Максут Кульжанов, Вячеслав Локшин, Ирина Пивоварова и другие.

«Весть о задержании Елжана Биртанова вызвала огромное сожаление у всех, кто его знал, учился и работал с ним…. Невозможно поверить, что потомственный врач, блестящий организатор, которому поверили медики и гражданское общество, замешан в коррупционном скандале. Ведь министр - высший чиновник, ответственный за стратегию развития отрасли, принятие политических решений может иметь отношение к госзакупкам? Это ведь не его функция! Как возможно, не будучи специалистом в IT технологиях, решать какие технические решения принимать?», - говорится в тексте письма.

Ведущие медики страны отмечают, что Биртанов был одним из наиболее эффективных министров здравоохранения, открытый с пациентами и коллегами. Он прошел путь от санитара до министра, а его знания и владение языками позволили завоевать уважение коллег из многих стран мира, привлечь в страну лучший зарубежный опыт и специалистов.

Коллеги Биртанова считают, что обвинения в отсутствии готовности здравоохранения к пандемии могут быть адресованы чиновникам всех европейских стран и США, так как пандемия для всех оказалась неожиданной и непонятной.

«Елжан Биртанов, на себе испытав тяжесть новой болезни, мог бы быть очень полезен стране и системе здравоохранения в столь сложное время. Очень надеемся на профессиональное и беспристрастное расследование дела, в которое вовлечен экс-министр, и просим рассмотреть возможность не изолировать его от близких, ограничившись ограничением внешних контактов. Уверены, что он сделает максимум для получения следствием достоверной информации», - подчеркивают представители медицинской общественности.

Они напомнили, что Биртанов – отец пятерых детей и тяжело перенес на себе коронавирусную инфекцию. Учитывая это, он «вполне мог бы находится во время следствия в домашних условиях».

«Искренне верим в справедливое расследование и очень надеемся на невиновность нашего коллеги», - заключается в письме.

Напомним, информация о задержании Елжана Биртанова появилась в субботу, 31 октября. Однако служба экономических расследований подтвердила это только 3 ноября. По версии следствия, в отношении экс-министра расследуется уголовное дело по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере. Судом ему санкционирована мера пресечения в виде нахождения под стражей.