За сутки в Казахстане подтвержден 231 случай коронавирусной пневмонии

За сутки в Казахстане зафиксирован 231 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, выздоровел 51 человек, летальных случаев не зарегистрировано, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 38 721 случай коронавирусной пневмонии, умерли 406 человек, выздоровели – 29 014.

От коронавирусной инфекции за сутки умерли 6 человек, всего с начала пандемии – 1 879. Продолжают получать лечение 5 608 человек, среди них 340 детей. В стационарах находятся 2 646 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 2 962. Состояние 155 пациентов оценивается как тяжелое, 22 – крайне тяжелое, 25 находятся на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране 153 547.