Нет новых случаев только в двух регионах
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610 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
Фото Руслана Телегина

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.

В Восточно-Казахстанской области – 254 новых случая, в Павлодарской области – 61, в Костанайской области – 60, в Западно-Казахстанской области – 45, в Северо-Казахстанской области – 42, в Акмолинской области – 42, в столице – 29, в Алматы – 26, в Карагандинской области – 16, в Алматинской области – 13, в Актюбинской области – 9, в Атырауской области – 4, в Жамбылской области – 4, в Шымкенте – 3, в Туркестанской области – 2.

Не зарегистрировано новых случаев по-прежнему в Мангистауской и Кызылординской областях.

Всего с 13 марта в стране ПЦР-тестами подтверждено116 772 случая коронавирсной инфекции. Выздоровели 107 843 человека, в том числе за последние сутки 175.

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