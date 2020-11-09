За сутки в Казахстане зарегистрировано 46 случаев коронавирусной пневмонии

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, выздоровели 44 человека, умерших нет, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 39 104 случая коронавирусной пневмонии, скончались от нее 409 человек, выздоровели – 29 182.

От коронавирусной инфекции за сутки умерли 6 человек, а всего за весь период – 1 899. На данный момент лечение продолжают получать 7 030 человек, среди них 375 детей. В стационарах находятся 2 813 пациентов, 190 человек в тяжелом состоянии, 20 – в крайне тяжелом, 27 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 155 876.