Федерация профсоюзов не будет участвовать в выборах в мажилис и маслихаты

Федерация профсоюзов приняла решение выступить на предстоящих выборах в мажилис и маслихаты в качестве наблюдателей, сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции первый заместитель председателя федерации Мухтар Тиникеев.

«В январе следующего года пройдут выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. Федерация профсоюзов как крупнейшее общественное объединение не может остаться в стороне от важнейших внутриполитических процессов. Поэтому федерация профсоюзов намерена принять участие в предстоящих выборах в качестве наблюдателя за соблюдением законности и прозрачности выборного процесса», - сделал заявление Тиникеев.

Он выразил уверенность, что общие усилия, направленные на защиту прав работников, получат новый импульс, если в законодательную ветвь власти будут входить люди, продвигающие интересы человека труда.

По планам федерации, в качестве наблюдателей выступят около 1500 человек, которые охватят 30% избирательных участков.