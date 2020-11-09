Ранее съезд был назначен на 13 ноября
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ОСДП перенесла дату внеочередного съезда на 27 ноября
Фото с сайта osdp.kz

Политсовет Общенациональной социал-демократической партии в понедельник принял решение о переносе даты 16-го внеочередного съезда.

На политсовете рассматривались организационные вопросы деятельности партии в электоральный период.

«На заседании отмечено о заметной активизации гражданского общества, фиксации массовых вступлений в партию лиц с активной гражданской позицией и поступлении различных интересных предложений по участию на выборах. Рассмотрев данные вопросы, после длительных переговоров, политсоветом принято важное решение о переносе назначенного на 13 ноября съезда ОСДП на 27 ноября», - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Отмечается, что это «позволит более детально изучить все поступающие предложения, скорректировать предвыборную программу и состав сформированного партийного списка».

Выдвижение партийных списков начинается во вторник, 10 ноября, и будет продолжаться до 30 ноября. Регистрация партсписков продлится до 10 декабря. Выборы в мажилис и маслихаты пройдут 10 января 2021 года.

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