В партии настроены на победу
ОСДП идет на выборы депутатов в мажилис и маслихаты
фото Тамары Вааль

Общенациональная социал-демократическая партия в четверг в ходе внеочередного съезда приняла решение участвовать в выборах в мажилис и маслихаты, назначенные на 19 марта.

«Сегодня очень важный съезд, очень важное мероприятие. Все вы в курсе происходящих событий. В Казахстане проходят важные трансформации. В столь важный момента для народа как единственная оппозиционная партия мы не можем остаться в стороне. (…) Поэтому наша партия должна участвовать в выборах и победить», - сказал председатель ОСДП Асхат Рахимжанов.

Он также добавил, что хотел бы видеть во главе партийного списка кандидата в президенты от ОСДП Нуржана Ауесбаева, который баллотироваться в 2022 году.

ОСДП определились с партийным списком кандидатов в мажилис, в который вошли 19 человек, включая Ауесбаева и Рахимжанова, по мажоритарной системе от партии на выборы пойдут шесть человек.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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