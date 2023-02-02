ОСДП идет на выборы депутатов в мажилис и маслихаты

Общенациональная социал-демократическая партия в четверг в ходе внеочередного съезда приняла решение участвовать в выборах в мажилис и маслихаты, назначенные на 19 марта.

«Сегодня очень важный съезд, очень важное мероприятие. Все вы в курсе происходящих событий. В Казахстане проходят важные трансформации. В столь важный момента для народа как единственная оппозиционная партия мы не можем остаться в стороне. (…) Поэтому наша партия должна участвовать в выборах и победить», - сказал председатель ОСДП Асхат Рахимжанов.

Он также добавил, что хотел бы видеть во главе партийного списка кандидата в президенты от ОСДП Нуржана Ауесбаева, который баллотироваться в 2022 году.

ОСДП определились с партийным списком кандидатов в мажилис, в который вошли 19 человек, включая Ауесбаева и Рахимжанова, по мажоритарной системе от партии на выборы пойдут шесть человек.