В ОСДП заявили, что им сорвали пресс-конференцию кандидата в президенты

В Общенациональной социал-демократической партии заявили, что сегодня им сорвали пресс-конференцию кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева в Астане.

«Сегодня в 11:00 у нас была запланирована пресс-конференция с участием СМИ в бизнес-центре “Марден”. На ней мы планировали озвучить промежуточные результаты предагитационной деятельности. Но прямо перед началом мероприятия нам заявили, что в бизнес-центре ведутся аварийные работы и не впустили в конференц-зал. При этом другие арендаторы вполне спокойно продолжают работать. Устранение аварии на них никак не сказалось», - говорится в заявлении ОСДП в Facebook.

Партия ОСДП расценила это как попытку оказать давление на кандидата, отмечая, что они «единственная оппозиционная партия, участвующая в выборах», и это «многим во власти не нравится».

Нурлан Ауесбаев – руководитель столичного филиала ОСДП. 10 октября Центральная избирательная комиссия разрешила ему начать сбор подписей в свою поддержку, поскольку он соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам в президенты.

Кандидатам на должность главы государства необходимо собрать не менее 118,2 тыс. подписей, чтобы их зарегистрировал ЦИК. Пока что зарегистрирован только действующий президент Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый от народной коалиции. Процесс рассмотрения кандидатуры Нуржана Альтаева от РОО «Мұқалмас» приостановлен, так как протокол о его выдвижении оспаривается в суде. Еще троим кандидатам - Хайрулле Габжалилову, выдвинутому общественным объединением оралманов «Асар», Талгату Ергалиеву от Союза строителей Казахстана и Фатиме Бизаковой от республиканского общественного объединения «Практическая Психология» ЦИК отказал в регистрации в связи с несоответствием их требованиям законодательства.