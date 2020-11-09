Российский вертолет сбит у армяно-азербайджанской границы

Российский вертолет потерпел крушение на территории Армении. Он был сбит, сообщили «Новой газете» в пресс-службе министерства обороны России.

«Вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении», — уточнили в министерстве.

Крушение произошло близ от села Ерасх, которое находится неподалеку от армяно-азербайджанской границы. Погибли два члена экипажа, еще один получил травмы средней тяжести.

Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, которая располагается на территории Армении в городе Гюмри. Сейчас ее руководство выясняет, кто стрелял по вертолету.

Азербайджан позднее признал, что сбил вертолет. МИД республики принес извинения России, соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передает Meydan TV.

/Новость обновлена в 23:42, добавлена информация об извинениях со стороны Азербайджана/