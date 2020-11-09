Российский вертолет сбит у армяно-азербайджанской границы

Два человека погибли
Российский вертолет потерпел крушение на территории Армении. Он был сбит, сообщили «Новой газете» в пресс-службе министерства обороны России.
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