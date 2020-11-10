В Алматы пожилым гражданам запретили выходить на улицу без крайней необходимости

Так, разрешен традиционный формат обучения в школах до 300 мест, с численностью детей в классах до 15 человек. Обучение в школах в дежурных классах с 1 по 5 класс и в международных школах до 7 класса – по заявлению родителей, при этом в классе должно быть не более 15 детей.

Вместе с тем разрешается работа объектов туризма в тестовом режиме: с 19 по 30 ноября будет работать каток «Медеу», с 16 по 30 ноября – горнолыжный курорт «Шымбулак». При этом на «Медеу» одномоментная заполняемость должна быть не более 500 человек при каждом сеансе, на «Шымбулаке» - не более 30% от мощности. На объектах разрешается работа кафе – не более 50 посадочных мест.

С 10 ноября в Алматы разрешается работа театров с заполняемостью до 50% и не более 100 человек в зале. Также разрешены коллективные богослужения в религиозных объектах, намаз в мечетях (за исключением жума-намаз), с заполняемостью не более 30%, но не более 100 человек.

Работа ТРЦ и торговых объектов разрешена до 22:00 при заполняемости не более 30%, рынки будут работать до 17:00, объекты общепита – с 07:00 до 22:00 (ранее им было разрешено работать до 23:00), в том числе и объекты общепита в ТРЦ.

Общественный транспорт будет работать без ограничений, руководителям организаций и учреждений поручено перевести на дистанционный формат работы не менее 50% сотрудников, а гражданам старше 65 лет запрещен выход на улицу без крайней необходимости.