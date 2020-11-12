Почти 80% американцев признают победу Байдена на выборах, показал опрос Reuters

Почти 80% американцев, более половины из них республиканцы, признают Джо Байдена победителем на президентских выборах, свидетельствует опрос Reuters / Ipsos .

По данным Edison Research, Байден, которому для победы требовалось 270 голосов выборщиков, набрал 279 голосов против 214 голосов за Дональда Трампа. При этом подсчеты голосов в трех штатах еще не завершены. В результате всенародного голосования Байден получил поддержку 76,3 млн человек, или 50,7% от общего числа, против 71,6 млн, или 47,6%, за Трампа.

Национальный опрос общественного мнения Reuters / Ipsos, который проводился с полудня субботы по вторник, показал, что 79% взрослого населения США считают, что Байден победил. Еще 13% заявили, что решение об итогах выборов еще не принято, 3% заявили, что победил Трамп, а 5% заявили, что не знают.

Результаты разделились по партийным линиям: примерно 6 из 10 республиканцев и почти каждый демократ заявили, что победил Байден.

Опрос был частью более широкого опроса, который проводился с пятницы по вторник. Он показал, что 70% американцев, в том числе 83% демократов и 59% республиканцев, доверяют своим местным избирательным органам. 72% считают, что проигравший на выборах должен признать поражение, а 60% полагают, что по истечении срока Трампа в январе произойдет мирная передача власти.

Трампу еще предстоит признать результат гонки. Он преждевременно объявил о своей победе задолго до подсчета голосов и неоднократно без доказательств жаловался на то, что он стал жертвой широко распространенного мошенничества на выборах. Генеральный прокурор США Уильям Барр санкционировал федеральное расследование «существенных» утверждений о нарушениях при голосовании, а госсекретарь Майк Помпео во вторник заявил, что предвидит «плавный переход ко второй администрации Трампа».

Опрос Reuters / Ipsos проводился онлайн на английском языке по всей территории Соединенных Штатов. Он собрал ответы от 1363 взрослых американцев.