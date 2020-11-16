Ранее экс-банкир признал свою вину
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Жомарт Ертаев приговорен к 11 годам лишения свободы
фото Жанары Каримовой

В Алматы вынесли приговор бывшему банкиру Жомарту Ертаеву по обвинению в хищении 144 млрд тенге АО «BANK RBK». Как передает агентство Sputnik Казахстан, Алмалинский районный суд назначил ему 11 лет лишения свободы.

«Назначить Ертаеву Жомарту наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на протяжении 10 лет с отбыванием срока в учреждении средней безопасности», - зачитал приговор судья Роман Селицкий.

Заседание проходило в онлайн-режиме. Помимо Ертаева, обвиняемыми по делу проходили еще 36 человек. Дело состояло из 700 томов и 46 эпизодов. Обвинительный акт занимал 280 страниц, его зачитывали несколько дней.

Прокурор просил признать Ертаева виновным по ч.3 ст.28 (то есть организатором преступления), п.2 ч.4 ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), п.3 ч.3 ст.218 (отмывание денег и/или иного имущества, полученных преступным путем в крупном размере) УК РУ и назначить ему 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься коммерческой и финансовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ранее Ертаев полностью признал свою вину. Его обвиняли в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге АО «BANK RBK» с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами.

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Жомарт Ертаев приговорен к 11 годам лишения свободы