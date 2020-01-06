Суд по делу экс-банкира начался в декабре
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Жомарт Ертаев в суде полностью признал вину
Фото Жанары Каримовой

Жомарт Ертаев на главном судебном разбирательстве, которое проходит в Алмалинском районном суде Алматы, полностью признал свою вину, сообщает «Казинформ».

«Вину признаю в полном объеме», - сказал Ертаев, после того как был зачитан обвинительный акт.

Всего на скамье подсудимых – 37 человек. Уголовное дело насчитывает 700 томов, обвинительный акт состоит из свыше 3,5 тыс. страниц. Председательствующий судья – Роман Селицкий.

Напомним, что суд по делу экс-банкира Жомарта Ертаева начался в декабре прошлого года.

Ертаев подозревается в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге АО «BANK RBK» с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами. Дело поступило в суд в марте этого года.

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