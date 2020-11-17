Вышла почтовая марка с изображением Батырхана Шукенова

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан выпустило именную марку серии «Деятели искусств» с изображением Батыра. Проект был инициирован Общественным фондом имени Батырхана Шукенова и реализован при поддержке Фонда Булата Утемуратова. Основой марки стал портрет певца, сделанный в его алматинской студии фотографом Жанарбеком Аманкуловым.

Наргиз Шукенова, третий год возглавляющая Общественный фонд имени Батырхана Шукенова, рассказала, что в этом году исполнилось пять лет с кончины Батыра, а потому было решено выпустить памятную почтовую марку с его изображением. Марка относится к традиционной серии «Деятели искусства».

«К выходу марки мы решили сделать акцию #BatyrLetters: в десяти локациях Алматы мы разместили почтовые ящики и четыре открытки, созданные в память о нем совместно с локальными дизайнерами и художниками, – Мими Ильницкой, Азизом Мелибаевым, Нурболом Нурахметом и Асель Нусипкожановой. Рядом с открытками лежат ручки и марки – удобно написать близкому человеку письмо, уединившись. Этой акцией мы хотели сказать, что год оказался странным и сложным для всех, и люди в близости друг к другу стали представлять опасность, но нам хотелось бы людей неким безопасным способом объединить. Никаких памятных мероприятий наш Фонд в этом году провести не смог, так что хочется, чтобы люди чаще друг другу писали и были ближе хотя бы так».

Затем открытки будут собраны и отправлены адресатам. Желающих послать памятное письмо Наргиз Шукенова просит обратить особое внимание на индексы, без которых открытки отправить не получится. Вся акция совершенно бесплатна благодаря поддержке Фонда Булата Утемуратова. Она продлится до 16 декабря, чтобы люди получили поздравления до Нового года. Отгрузка начнется уже со следующей недели.

Фонд специально выбирал разбросанные по городу заведения, которые открыты, соблюдают карантинные меры и при этом не имеют густого людского потока: книжные магазины, театр, кинотеатр, кофейни, ботсад.

«Мы старательно избегали сетевых мест, где и без того много посетителей. Думали также о культовых местах Алматы, вроде здания цирка или театра Ауэзова, но туда довольно сложный вход. Так что мы выбрали места, где люди чувствовали бы себя уютно, куда не страшно войти и узнать у кого-то механику отправки открытки. Все эти места отмечены теплотой, адекватностью и эмпатией».

Форму для марки искали долго: писали портреты, делали графику. Но оказалось, что у Казпочты и Министерства цифрового развития строгие правила в отношении памятных марок: они могут быть только двухцветными, поэтому было решено остановиться на фотографии. «На этой фотографии запечатлен один из наиболее счастливых периодов жизни Батыра. Мы бы хотели, чтобы в памяти людей он оставался именно таким».

Тираж марок – 10 тысяч, но на акцию было приобретено 1000 марок. Так, в каждой из локаций находится по сотне марок и сотне открыток. Если же покупать марку в Казпочте, стоимость составит около 300 тенге. Марка будет находиться в обращении два года, после чего в 2022 году станет коллекционной.