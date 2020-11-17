VI саммит СВМДА пройдет в Казахстане в 2022 году

Президент Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного исполнительного директора секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрата Сарыбая, сообщает Акорда. Они обсудили приоритеты Казахстана на посту председателя СВМДА в 2021-2022 гг.

«Глава государства акцентировал внимание на задачах, связанных с институциональным развитием Совещания и повышением его роли в обеспечении региональной и глобальной безопасности в условиях обострившихся вызовов и угроз. Президент также призвал к укреплению сотрудничества с другими международными структурами», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кайрат Сарыбай проинформировал главу государства о работе по реализации положений Декларации стран-членов Совещания, принятой на саммите в Душанбе. Также собеседники обменялись мнениями по вопросам подготовки к предстоящим мероприятиям, в частности, к VI саммиту СВМДА, который пройдет в Казахстане в 2022 году.

По данным пресс-службы, в завершение встречи Касым-Жомарт Токаев «подтвердил готовность Казахстана придать новый импульс работе Совещания и заявил о полной поддержке усилий, направленных на реализацию общих целей, стоящих перед государствами-участниками и секретариатом».