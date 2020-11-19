Boeing 737 Max разрешили возобновить полеты в США

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) заявили, что разрешение не означает немедленное возвращение самолета в небо: они должны быть модифицированы, в их конструкцию необходимо внести рекомендованные изменения, а помимо замены программного обеспечения и проводки, потребуется также переобучить пилотов. Как заверяет FAA, требования к изменению конструкции позволяют устранить причины, которые привели к катастрофам.

Разрешение на возобновление полетов дает новую надежду корпорации, которая оказалась в глубоком кризисе из-за двух авиакатастроф, а в связи с пандемией, которая привела к резкому сокращению авиаперевозок во всем мире, финансовые трудности Boeing усугубились. Boeing 737 Max предназначался для активного рынка авиаперевозок, когда компании срочно нуждались в новых самолетах, а высокие цены на топливо сделали приоритетом экономичность. Кризис с коронавирусом привел к тому, что некоторые авиалинии отказываются от заказов. По оценкам Boeing, отстранение этого типа самолетов от полетов обошлось компании примерно в $20 млрд. До катастроф корпорация выпускала по 50 самолетов 737 Max в месяц. В октябре корпорация заявила, что до 2022 года не ожидает выпуска более 30 самолетов в месяц.

Пока США стали первой страной, отменившей запрет на полеты этого лайнера, введенный во всем мире в марте 2019 года. Европейские регуляторы готовятся принять сходное решение.

Две авиакатастрофы Boeing 737 Max – в Индонезии и Эфиопии - произошли в прошлом году с перерывом в пять месяцев и унесли 346 жизней. К катастрофам привели недостатки программного обеспечения системы автоматизированного пилотирования MCAS, в результате которых самолет вскоре после взлета мог войти в штопор. По данным комиссии Конгресса США, аварии стали следствием решения компании Boeing форсировать производство, игнорирования возникших у самих работников опасений по поводу безопасности самолетов и сокрытия ключевых изменений, внесенных в конструкцию самолета, в том числе и от пилотов, проходивших обучение на этом типе авиалайнеров.