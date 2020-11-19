Amnesty International призвала Казахстан немедленно освободить журналистку Айгуль Утепову

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) назвала «узницей совести» казахстанскую журналистку и блогера Айгуль Утепову, которая более двух месяцев находится под домашним арестом в связи с делом об «участии в деятельности запрещенной организации», и призвала освободить ее немедленно, сообщает «Радио Азаттык» .

В опубликованном 18 ноября заявлении правозащитная организация отмечает, что Утепову преследуют исключительно за мирное выражение своих взглядов, а домашний арест является «несоразмерным» и, по всей видимости, представляет собой форму репрессий «за открыто высказывавшуюся критику». Amnesty International считает, что Утепову следует освободить немедленно и без каких-либо дополнительных условий.

Айгуль Утепова находится под домашним арестом с 17 сентября. 11 ноября, после соответствующего запроса со стороны следственного органа, появилось судебное распоряжение о принудительном помещении ее под наблюдение в психиатрическую клинику. Адвокат и родственники Утеповой считают, что оснований для этого нет, а за судебным решением стоит попытка изолировать автора критических постов.

Amnesty International отмечает, что в соответствии с законодательством Казахстана подобная мера может быть применена в отношении подозреваемых в совершении преступлений, предусматривающих пожизненное тюремное заключение или смертную казнь, или же в тех случаях, когда вменяемость подозреваемых вызывает сомнения, а Айгуль Утепова никогда не проходила лечения от психического заболевания. В правозащитной организации напомнили о подобной практике СССР периода 1960-х и 1970-х годов, «когда психиатрическое освидетельствование использовалось для помещения в психиатрические клиники инакомыслящих».